ЦРУ рассказало о теракте, который планировали на концерте Тейлор Свифт в Вене

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн поведал о теракте, который планировали на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене. Представители ИГИЛ собирались убить десятки тысяч людей.

Как известно, австрийский организатор концертов Тейлор Свифт Barracuda Music ранее поведал об отмене трех концертов певицы в Вене после сообщений силовиков о возможном теракте.

После этого МВД Австрии заявило, что в Тернице был задержан 19-летний австриец, которого подозревают в планировании теракта во время крупного мероприятия в Вене, в тот же день прошли и другие задержания в рамках этого же дела.

В ЦРУ рассказали: «Они планировали убить огромное число людей, десятки тысяч людей на этом концерте, я уверен, что многих американцев».

Добавляется: «Австрийцы смогли провести эти аресты, потому что агентство и наши партнеры в разведывательном сообществе предоставили им информацию о том, что эта связанная с ИГИЛ группа планировала сделать».

В то же время, Дэвид Коэн не раскрыл данных о том, как ЦРУ узнало о готовящемся нападении.

Ранее мы писали, что Тейлор Свифт хотели убить.