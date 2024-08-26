В Украине прогнозируется жаркая погода, но есть нюансы

Синоптики рассказали о том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что во вторник, 27 августа, в южной части страны, а также на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдут кратковременные дожди с грозой. На остальной территории будет без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 15-20, на юге до 23 тепла. Днем плюс 29-34, на высокогорье Карпат 20-25 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 18-20, днем 31-33 тепла.

Кроме этого информируется, что в среду, 28 августа, на юге, а также местами в Карпатах и в центральных областях пройдут кратковременные дожди с грозой. На остальной территории будет без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 18-23, в западных и северных областях 15-20 тепла. Днем плюс 29-34, на Левобережье местами прогреется до 35 тепла, в Крыму плюс 25-30.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 18-20, днем 31-33 тепла.

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