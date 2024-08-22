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Новости > На аэродроме в Волгоградской области поражены склады с КАБами и топливом, — источники

На аэродроме в Волгоградской области поражены склады с КАБами и топливом, — источники

Агата Кловская
22.08.24 14:53
168
На аэродроме в Волгоградской области поражены склады с КАБами и топливом, — источники

СБУ совместно с ССО этой ночью атаковали аэродром Мариновка Волгоградской области. В результате поражены склады с КАБами и топливом. Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

Как отметили собеседники, именно Мариновку враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

Между тем местные жители жалуются, что после атаки дронов их военный аэродром «выглядит как кадры из фильма апокалипсиса».

«Так называемое „СВО“ настолько идет по плану, что местные жители всю ночь и утро слушали как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами», — рассказали источники.

Сообщается, что над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация.

«СБУ с хирургической точностью работает по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности», — отметили источники.

Напомним, в России атакован очередной военный аеродром.

Тэги: топливо, атака, Волгоград, аэродром

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