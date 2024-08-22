В России атакован очередной военный аэродром

Взрывы прогремели в городе Калач-на-Дону Волгоградской области РФ в ночь на 22 августа, на объекте вспыхнул пожар. Причиной стала якобы атака дронов и работа ПВО. Об этом заявили российские Telegram-каналы.

Сообщения о взрывах от местных жителей начали появляться в соцсетях около половины четвертого ночи. Россияне заявили, что были сбиты, по меньшей мере, два БПЛА.

Telegram-канал Baza утверждает, что один из дронов атакован «в нескольких километрах от аэродрома», а обломки второго БПЛА «упали на бытовку неподалеку, в результате чего она вспыхнула».

Речь идет о военном аэродроме «Мариновка», расположенном в поселке Октябрьский, примерно в 20 км от Калача-на-Дону.

Astra со ссылкой на горожан сообщала, что пожар произошел на территории самого аэродрома.

Telegram-каналы SHOT заявил, что очевидцы из разных районов «уже насчитали от 6 до 10» сильных взрывов во время воздушной атаки, перед которыми в небе были слышны «характерные звуки пролета БПЛА».

Местные власти пока никак инцидент не комментировали. Информации о пострадавших нет.

Напомним, в РФ заявили об украинских атаках сразу на три аэродрома.