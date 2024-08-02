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Новости > Житель Индии приковал свою жену-американку на сорок дней в лесу

Житель Индии приковал свою жену-американку на сорок дней в лесу

Александр Панько
02.08.24 04:12
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Житель Индии приковал свою жену-американку на сорок дней в лесу

В индийском округе Синдхудург произошел дикий случай. О нем поведала местная полиция.

Житель штата Тамилнад приковал свою пятидесятилетнюю супругу, которая является гражданкой США, к дереву в лесу и оставил там на сорок дней.

Лалиту Кайи Кумар обнаружил местный пастух, который пас скотину – случилось это 27 июля.

Он тут же обратился к правоохранителям, которые спасли женщину.

Известно, что она жила в Индии десять лет.

Сообщается, что американка не могла разговаривать из-за истощения и вызванного психозом сжатия челюсти. Женщина письменно поведала о случившемся, добавив, что ее супруг сказал ей, что она умрет в лесу.

Копы уже возбудили уголовные дела о попытке убийства, незаконном лишении свободы и создании угрозы жизни и безопасности.

Личность подозреваемого на данный момент не оглашается.

Ранее индийский бедняк нашел огромный алмаз.

Тэги: Индия, мир, криминал, курьезы

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