Житель Индии приковал свою жену-американку на сорок дней в лесу

В индийском округе Синдхудург произошел дикий случай. О нем поведала местная полиция.

Житель штата Тамилнад приковал свою пятидесятилетнюю супругу, которая является гражданкой США, к дереву в лесу и оставил там на сорок дней.

Лалиту Кайи Кумар обнаружил местный пастух, который пас скотину – случилось это 27 июля.

Он тут же обратился к правоохранителям, которые спасли женщину.

Известно, что она жила в Индии десять лет.

Сообщается, что американка не могла разговаривать из-за истощения и вызванного психозом сжатия челюсти. Женщина письменно поведала о случившемся, добавив, что ее супруг сказал ей, что она умрет в лесу.

Копы уже возбудили уголовные дела о попытке убийства, незаконном лишении свободы и создании угрозы жизни и безопасности.

Личность подозреваемого на данный момент не оглашается.

Ранее индийский бедняк нашел огромный алмаз.