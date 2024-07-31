Китай заверил, что не будет поставлять оружие России, — МИД Украины

Китай заверил, что не будет давать оружие России для ведения войны против Украины. Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства иностранных дел МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай обсуждалась тема поставок оружия России.

«Позиция Украины, что ни одна военная поддержка для государства-агрессора на предмет оружия недопустима. На что мы получили ответ, который Китай уже озвучивал ранее о том, что Китай не предоставил и не будет предоставлять оружие России», — отметил Тихий.

Как рассказал спикер украинского МИД, Китай также усиливает экспортный контроль, в частности, за гражданскими дронами, чтобы не происходила их передача России.

«Тема звучала подробнее. Я не все детали могу раскрыть», — добавил он.

Напомним, еще год назад Китай пообещал не помогать России оружием в войне против Украины.