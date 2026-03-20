Нетаньяху говорит, что США и Израиль не будут бить по газовым объектам в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал важное заявление. Глава правительства рассказал, что ВВС его страны наносили удары по газовым объектам в Иране в одиночку, однако воздержится от новых атак на подобные объекты.

Он отметил: «Я приведу два факта. Во-первых, Израиль действовал в одиночку против газового комплекса Ассалуйе. Во-вторых, президент США Дональда Трамп призвал воздержаться от будущих атак. И мы воздерживаемся».

