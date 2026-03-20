Стартовали поставки нефти из чрезвычайных запасов – МЭА

Международное энергетическое агентство сделало важное заявление. В нем сказано, что уже стартовали поставки нефти из чрезвычайных запасов стран-членов.

Говорится: «В соответствии с объявленным 11 марта соглашением о выпуске странами-членами МЭА на рынок 400 миллионов баррелей нефти, уже начался выпуск первых ее объемов из стратегических запасов».

Уточняется, что всего участники предоставят 426 миллионов баррелей. Наибольший вклад приходится на США, они собираются выпустить 172,2 миллиона баррелей нефти.

Кроме этого, добавляется, что существенная часть приходится на Японию, которая планирует предоставить 54 миллиона баррелей нефти и 25,8 миллиона баррелей нефтепродуктов.

Информируется, что выпуск из чрезвычайных резервов в основном будет состоять из нефти, но в Европе – преимущественно из нефтепродуктов.

Резюмируется, что детали соотношения нефти и нефтепродуктов, а также объемы, поступающие из государственных запасов, могут измениться по мере уточнения странами дополнительных сведений своего вклада.

