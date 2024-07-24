Командующий армией Британии призывает готовиться к войне через три года

Армия Великобритании должна быть готова через три года вести войну против «стран оси» — России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Об этом заявил командующий вооруженными силами страны генерал сэр Роли Уокер, сообщает Sky News.

По словам Вокера, российский диктатор Владимир Путин выйдет из своего вторжения в Украину «очень, очень опасным» и «захочет возмездия» против западных стран, поддерживающих Киев. Такая ситуация может возникнуть независимо от того, выигрывает или проигрывает РФ.

«Суть в том, что когда вы думаете, что они (русские) пришли в упадок, они с ревом вернутся, чтобы отомстить», — добавил генерал.

Он также допустил вторжение Китая на Тайвань, рассказал о намерениях Ирана создать ядерное оружие и напомнил об угрозе Северной Кореи.

По его словам, все четыре вышеупомянутые страны налаживают отношения между собой, они обмениваются оружием и технологиями.

«Вот почему к 2027-2028 годам это сближение может достичь своего рода единства, и ваша способность справиться с ними отдельно — с конкретным кризисом, который может быть урегулирован с помощью базирующейся на правилах системы — я думаю, значительно уменьшится», — считает Уокер.

В то же время, он отметил, что Британия «не находится на неизбежном пути к войне», но ей необходимо срочно восстановить надежную силу, чтобы обеспечить сдерживание.

При этом он также предупредил, что армия проигрывает, если будет придерживаться устаревших представлений о войне вместо адаптации к новым технологиям, изменяющим поле боя.

Ключевым, учитывая нехватку времени, генерал Волкер считает инновации и адаптацию к использованию автономного оружия, искусственного интеллекта и других форм новых технологий, как это делает украинская армия против России.

«У нас достаточно времени, чтобы подготовиться, действовать и обеспечить восстановление надежных сухопутных сил для поддержки стратегии сдерживания», — отметил генерал.

Напомним, В НАТО подготовили полмиллиона военных к возможной войне.