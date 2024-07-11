Китай обратился к НАТО по поводу Украины

Китай продолжает комментировать войну в Украину. На этот раз Пекин обратился к НАТО, саммит которого проходит в Вашингтоне.

Появилось заявление миссии Китая при ЕС.

В нем, среди прочего, говорится: «Мы советуем НАТО внимательно прислушаться к справедливым суждениям международного сообщества, глубоко задуматься о своих действиях и предпринять реальные действия для смягчения ситуации и решения проблемы, вместо того, чтобы перекладывать вину на других».

Ранее страны НАТО приняли декларацию по Украине в Вашингтоне.