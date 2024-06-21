ИT-армия вывела из строя российскую платежную систему

Украинские киберспециалисты в четверг, 20 июня, совершили масштабную DDoS атаку на банковскую систему России, в том числе на оператора банковских карт Мир, сообщает ИТ ARMY of Ukraine.

Сообщается, что в результате действий украинской ИT-армии ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, Билайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, МегаФон, СБП, НСПК, ЕИРЦ и другие сервисы не функционируют.

«Когда мы обещали положить всю банковскую систему врага, то были не пустые слова. Потому что сегодня еще больше банков отключено вместе с их импортозамененной системой карточных платежей Мир, а соответственно, и все карточные расчеты», — говорится в сообщении.

ИT-армия подчеркивает, что эта DDoS-атака является, возможно, самой масштабной в истории.

Напомним, украинские хакеры оставили часть Москвы без интернета и ТВ.