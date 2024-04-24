Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 461 940 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 24 апреля.

Сообщается, что погибли уже 461 940 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 242 танка, 13 928 боевых бронированных машин, 11 808 артиллерийских систем, 1 048 РСЗО, 771 средство ПВО, 348 самолетов, 325 вертолетов, 9 439 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 117 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 15 892 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 944 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский и Байден договорились о поставках ATACMS для Украины.