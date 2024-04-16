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Новости > Франция пригласит Россию на годовщину высадки союзников в Нормандии, — СМИ

Франция пригласит Россию на годовщину высадки союзников в Нормандии, — СМИ

Авраам Шмулевич
16.04.24 15:15
83
Франция пригласит Россию на годовщину высадки союзников в Нормандии, — СМИ

Международная церемония в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии пройдет 6 июня. Владимира Путина там точно не будет, но не исключено присутствие кремлевской делегации. Об этом сообщает Europe1.

По информации Europe 1, Россия будет хорошо представлена в начале июня в Нормандии, если Москва примет приглашение Елисейского дворца. Если не будет неожиданности, президент Владимир Путин не будет участвовать в памятных мероприятиях лично, но будет приглашена российская делегация.

Путин присутствовал на 70-летии высадки в Нормандии, но отсутствовал пять лет назад.

«Что бы ни случилось, пригласительный билет будет отправлен в дипломатическое представительство Москвы во Франции», — отмечает издание.

Как отмечает Europe1, несмотря на геополитическую ситуацию, «полностью обойтись без присутствия России действительно сложно», хотя СССР непосредственно не участвовал в десантировании 6 июня. Советский Союз сделал это возможным, заплатив самую высокую цену во время Второй мировой войны. Почти 27 миллионов советских людей погибли в боях против Германии.

При этом Europe1 не уточняет, почему должна быть приглашена Россия и нельзя обойтись Украиной, которая также была частью СССР, внесла огромный вклад в победу и понесла значительно больший ущерб во время Второй мировой войны.

Высадка союзников в Нормандии во время Второй мировой войны — одна из ключевых операций, которая произошла 6 июня 1944 года и стала известной как День Д. Целью высадки было открытие Второго фронта в Европе и освобождение западной части континента от нацистской оккупации.

Союзники под руководством генерала Дуайта Эйзенхауэра высадились на пяти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно и Сильвер. Эта операция включала в себя важную подготовку, воздушное и морское наступление, а также жесткую борьбу на берегу. В конечном итоге День Д стал поворотным моментом в ходе войны в Европе, помогая союзникам установить прочный фронт против нацистской Германии.

СССР развязал Вторую мировую войну в месте с Германией, напав на Польщу в 1939 году. Однако в 1941 году он стал союзником США и Великобритании после того, как немецкая армия вторглась на территорию СССР.

Напомним, Макрон взялся защищать российских спортсменов.

Тэги: Россия, Франция

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