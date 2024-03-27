В России повторно атаковали Новочеркасскую ГРЭС, — СМИ

В России сообщают об очередной атаке на Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области. В этот раз говорится об использовании ракет. Об этом сообщает ASTRA.

Как отмечает источник, 25 марта возле Новочеркасской ГРЭС были обнаружены обломки двух баллистических ракет якобы сбитых российской системой ПВО.

Сообщается, что их нашли в 500 метрах от новочеркасской ГРЭС, повреждений и пострадавших нет.

Напомним, что 24 марта Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области атаковали дроны. Возник пожар, из строя выведены энергоблоки.