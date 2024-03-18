В Румынии строят крупнейшую в Европе базу НАТО

На территории Румынии в уезде Констанца началось строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, стоимость строительства ориентировочно составляет 2,5 миллиарда евро. Об этом сообщает Euronews.

Сообщается, что военный объект создается путем расширения авиабазы имени Михаила Когелничану. База будет площадью 2800 гектаров и общий периметр в 30 километров.

На базе смогут постоянно проживать до 10 тысяч военнослужащих НАТО и членов их семей.

База будет иметь взлетно-посадочные полосы, ангары для самолетов, объекты для хранения и размещения вооружения и горюче-смазочных материалов, тренажеры, школы, детские сады, магазины и больницу.

Напомним, Россия готовится к войне с НАТО, это может произойти в течение 10 лет.