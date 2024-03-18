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Новости > В непризнанной «ПМР» заявляют об атаке на военную часть. Кишинев уже отреагировал

В непризнанной «ПМР» заявляют об атаке на военную часть. Кишинев уже отреагировал

Агата Кловская
18.03.24 10:21
89
В непризнанной «ПМР» заявляют об атаке на военную часть. Кишинев уже отреагировал

Российские СМИ со ссылкой на так называемое «МГБ» непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщают об атаке на военную часть в Приднестровье.

Публикуется также видео с места прилета якобы в воинской части.

В непризнанном Приднестровье утверждают, что это была атака дроном-камикадзе на в/ч под Тирасполем. Сообщается, что жертв нет.

В Молдове отреагировали на сообщения об «ударе» по воинской части в Приднестровье. В Бюро по реинтеграции утверждают, что Украина к этому точно не имеет отношения, а техника, об уничтожении которой говорилось в сообщениях, долгое время не действовала. Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

«Сообщаем, что инцидент, о котором идет речь, является попыткой вызвать страх и панику в регионе. Военная техника на снимках не работает уже несколько лет», — заявили в Бюро по реинтеграции.

Отмечается также, что власти Кишинева в контакте с украинской стороной не подтверждают каких-либо нападений на Приднестровский регион.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов назвал ситуацию на одной из воинских частей Тирасполя российской провокацией.

Напомним, Приднестровье обратилось к России с просьбой о «защите» от Молдовы.

Тэги: Приднестровье, атака, Молдова

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