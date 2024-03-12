В Кремле отреагировали на атаки дронов в регионах РФ

Российские власти констатируют, что удары по объектам в России продолжаются, но «ПВО работает». Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 12 марта.

В атаках он традиционно обвинил «киевский режим», который вроде бы только и делает, что нападает на «гражданские объекты» в России.

«Наши военные делают все, что необходимо. Системы ПВО работают», — сказал Песков журналистам, комментируя атаки беспилотников на несколько российских регионов, совершенных в ночь на вторник.

Он в очередной раз заверил, что война против украинского народа будет продолжаться.

Спикера Кремля также спросили, не рассматривается ли после атаки на НПЗ ЛУКОЙЛа возможность наделить частные компании правом самим организовывать противовоздушную оборону своих объектов.

«Обеспечение безопасности — это компетенция Минобороны, и нужно только к ним обращаться. Это не наша тема», — отреагировал Песков.

Напомним, неизвестные дроны «остановили» работу одного из крупнейших НПЗ в России.