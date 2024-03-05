ВСУ атаковали очередное вражеское судно в Черном море

Взрывы прогремели в ночь на 5 марта во временно оккупированном Крыму. Велика вероятность того, что на дно пошло еще одно российское военное судно. Об этом заявили пророссийские паблики.

Речь идет о военном патрульном корабле «Сергей Котов», который и стал целью ночной атаки морских беспилотников. Некоторые пропагандисты предполагают, что судно после атаки затонуло.

«Так и случилось: БЭКами (безэкипажными катерами) атаковали патрульный корабль проекта 22160 Сергей Котов. Пока уточняю судьбу экипажа, но судно все», — утверждает Telegram-канал «Два майора».

Другие пропагандисты подтверждают, что Сергей Котов все-таки затонул, однако экипажу якобы удалось спастись. В то же время они признают, что РФ стремительно теряет флот на Черном море.

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники в Главном управлении разведки заявило, что патрульный корабль действительно был поражен морскими дронами.

В свою очередь ГУР на своем Telegram-канале сообщает, что российский корабль Сергей Котов в ночь на 5 марта атаковали морские дроны Magura V5. Судно получило три повреждения. Его стоимость — 65 миллионов долларов.

«В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ Сергей Котов», — говорится в сообщении.

Миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В результате этого удара российское судно получило повреждения кормы, правого и левого бортов.

«Огненное поражение Котова произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов», — резюмировали в ГУР.

Напомним, Украина уничтожила российский большой десантный корабль «Цезарь Куников».