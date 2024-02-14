Британцев припугнули дефицитом важнейшего продукта

Из-за конфликта в Красном море в Великобритании может возникнуть дефицит чая. Об этом, ссылаясь на импортеров, пишет издание The Times.

Так, как информируется, в одном из супермаркетов сети Sainsbury's появилось такое объявление: «Мы столкнулись с проблемами с поставками, которые затрагивают предложение черного чая в рамках всей страны. Мы приносим извинения за любые неудобства и надеемся, что полноценное снабжение скоро восстановится».

Позже представители сети супермаркетов рассказали, что проблемы возникли повсеместно.

Уточняется, что, на данный момент, ситуация с нехваткой чая оценивается как временные перебои, которые могут быть быстро восполнены, но существует вероятность усугубления дефицита.

Стоит напомнить, что Великобритания преимущественно закупает чай в Кении и Индии, а сами поставки, как правило, идут через Красное море. Однако из-за конфликта с хуситами в Йемене, британские и другие западные суда с товарами идут вокруг мыса Доброй Надежды и вдоль Западной Африки, что значительно удлиняет маршрут.

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