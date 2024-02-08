Украина и Дания готовят соглашение о безопасности

Украина начала детальные переговоры с Данией о заключении двусторонних обязательств безопасности. Об этом сообщил Офис президента в четверг, 8 февраля.

«Переговоры начались в рамках реализации Совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой Дания вместе со странами Северной Европы присоединилась к одной из первых», — говорится в сообщении.

Украинскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, датскую — государственный секретарь МИД Лисбет Зильмер-Йонс.

Стороны обсудили основные элементы будущих двусторонних обязательств безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.

«Обязательства Дании в сфере безопасности подтверждают непоколебимую и мощную поддержку, включая военную помощь, которую она оказывает нашей стране с начала российской агрессии», — добавили в ОП.

Напомним, ЕС назвал приоритеты по гарантиям безопасности для Украины.