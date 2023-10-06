Украинцев предупредили, что Россия станет чаще атаковать нашу страну «шахедами»

Главное: Россия будет чаще атаковать Украину «шахедами». Из-за помощи Ирана.

Детали: Спикер Сил обороны юг Украины Наталья Гуменюк рассказала, чего ждать от России в войне. Она сделала заявление в эфире национального телемарафона.

Ожидается, что будет больше атак с применением дронов-камикадзе типа «шахед».

Она сказала: «Очевидно, что будет увеличиваться количество. Это не устрашение, это объективная реальность и аналитика. Они могут применять большее количество «шахедов», поскольку они имеют поддержку из других стран, непосредственно Иран».

Говорится, что Россия на своей территории начала собирать «шахеды», которые маркируют как «Герань-2».

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