Россия пытается заполучить иранские дальнобойные ракеты, — ISW

Главное: В октябре Россия может договориться с Ираном о передаче ракет. Это может произойти сразу после окончания действия резолюции Совета безопасности ООН 2231, запрещающей Тегерану подобные соглашения.

Детали: Иран может договориться с Россией о передаче ракет после окончания действия резолюции Совбеза ООН 2231, запрещающей ему такие соглашения, 18 октября. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Отчеты украинской и израильской разведок говорят о том, что Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или больше.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил иранский стенд на военной выставке в Москве в августе, во время которой иранские официальные лица продемонстрировали ему разные иранские ракетные системы, включая Zolfaghar.

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