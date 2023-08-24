Винницкая епархия УПЦ передала 90 тыс грн для пострадавших жителей Херсонщины

Стало известно, какие страны примут в БРИКС
Китай потребовал прекратить сброс радиоактивной воды с «Фукусимы-1» в Тихий океан
«Фукусима-1» начала сбрасывать радиоактивную воду в Тихий океан
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 259 160 солдат
Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе
Зимой Львов может остаться без света на два месяца
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на нас обрушатся засуха, наводнения, ураганы и аномальная жара
В Полтаве приземлился… российский вертолет
Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли двенадцать человек
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 258 820 солдат