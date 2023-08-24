Винницкая епархия УПЦ передала 90 тыс грн для пострадавших жителей Херсонщины

Главное: Винницкая епархия Украинской Православной Церкви передала финансовую помощь в размере 90 тысяч гривен для пострадавших жителей Херсонщины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vn.ua , финансовая поддержка, по благословению митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, была собрана и передана в Херсонское епархиальное управление.

«Искренне благодарим всех наших верующих, приобщившихся к сбору средств, всех, кто милосердно протянул руку помощи нашим соотечественникам на Херсонщине, пострадавшим от агрессии РФ, а также вследствие вражеского подрыва плотины на Каховской ГЭС в июне. Да хранит всех нас Господь!», — говорится в сообщении.