В храмах Киевской епархии УПЦ проведут благотворительные ярмарки на поддержку ВСУ

Главное: Во всех храмах Киевской епархии Украинской Православной Церкви пройдут Преображенские ярмарки и другие благотворительные мероприятия в поддержку защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия ярмарки пройдут в период с 14 по 20 августа.

Собранные в ходе благотворительных мероприятий средства будут направлены на приобретение медицинского эвакуационного автомобиля для раненых военнослужащих ВСУ.

Как сообщалось ранее, по благословению Предстоятеля УПЦ Фонд поддержки защитников Украины в честь гетмана Петра Калнышевского передал для ВСУ два реанимационных автомобиля, а также собрал и подготовил группу волонтеров для эвакуации раненых защитников Украины.