Дмитрий Глуховский: автору романа «Метро 2033» дали 8 лет

Главное: Российский писатель Дмитрий Глуховский заочно приговорен к 8 годам колонии.

Детали: Автора романа «Метро 2033» Дмитрий Глуховский приговорен к 8 годам колонии по делу о «фейках» о ВС РФ. Дело писателя Дмитрия Глуховского рассматривалось заочно — он уже больше года не живет в России.

Поводом для уголовного преследования послужили публикации писателя в соцсетях о войне в Украине.

«Путин получает желаемое: страну в анабиозе, которой он может править, покуда держится на ногах. Да, она будет нищей и отсталой, зато ее граждане будут безгласны и покорны, а свою недолгую и несчастную жизнь сравнить с жизнью людей в других странах они не смогут, потому это заколдованное царство будет надежно отрезано от всего мира. И то, что после его смерти такую страну неизбежно ждет распад, его, похоже, уже не беспокоит. Путин выиграет войну против России, даже если проиграет войну с Украиной», — говорилось в посте Дмитрия Глуховского.