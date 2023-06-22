На Волыни две епархии УПЦ собрали более 1 млн 200 тыс грн помощи пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС

В Джанкое утром прогремели взрывы. Местные «власти» это умалчивают
Британия готова поддержать упрощенное членство Украины в НАТО
ВСУ создают условия для нанесения основного удара, — ISW
В Чонгаре под обстрел попал мост, соединяющий Крым с Херсонской областью
Мощный взрыв прогремел в одной из киевских многоэтажек. Есть погибшие
В Москве свел счеты с жизнью один из создателей термоядерной бомбы
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 222 650 солдат
Зеленский объяснил невысокий темп украинского контрнаступления
В ООН обновили информацию по украинским беженцам
Зеленский озвучил главные основы для мира