На Волыни две епархии УПЦ собрали более 1 млн 200 тыс грн помощи пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС

Главное: В храмах Волынской и Владимир-Волынской епархий Украинской Православной Церкви пострадавшим в результате прорыва плотины на Каховской ГЭС собрали 1 207 791 грн.

В Волынской епархии во время сборов удалось собрать 505 791 гривну, а во Владимире-Волынской — 722 000 гривен.

«Я хочу выразить свое соболезнование тем людям, которые пострадали в результате этой трагедии, которые остались без домов. Погибшим да простит Господь грехи и упокоит их души. А оставшихся в живых да хранит Господь, помогает им и укрепляет. Все с Божьей помощью перенесем», — сказал архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

Также митрополит Владимир-Волынский и Владимир Ковельский Владимир выразил благодарность духовенству и прихожанам епархии за очередное проявление христианской жертвенности и евангельской любви.