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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > США хотят подкинуть Украине денег на кибербезопасность

США хотят подкинуть Украине денег на кибербезопасность

Александр Панько
06.06.23 07:33
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США хотят подкинуть Украине денег на кибербезопасность

Главное: США помогут Украине с кибербезопасностью. Выделят деньги.

Детали: США решили помочь Украине с кибербезопасностью. На это планируют выделить 37 миллионов долларов.

Об этом информирует Государственный департамент.

Сообщается, что планы о новой помощи обсудили во время ежегодного заседания «Кибердиалога Украина-США» в Таллинне 1 июня.

Делегация США подтвердила готовность к поддержке киберзащиты Украины на фоне войны с Россией.

Отмечается: «В рамках этой поддержки США работают с Конгрессом над предоставлением Украине дополнительно 37 миллионов долларов на киберпомощь. Это доведет общую сумму до 82 миллионов долларов с февраля 2022-го года и более 120 миллионов долларов с 2016-го года».

Резюмируется, что данная помощь позволила нашей стране усилить способность выявлять, сдерживать и реагировать на киберинциденты и угрозы, а также оказала поддержку для защиты критически важных сетей и цифровой инфраструктуры.

В тему: Украина получила от США еще один денежный транш.

Тэги: США, Украина, общество, война, технологии, новости Украины, кибербезопасность

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