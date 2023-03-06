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Новости > Ночью над Украиной сбили 13 дронов-камикадзе из 15

Ночью над Украиной сбили 13 дронов-камикадзе из 15

Агата Кловская
06.03.23 09:26
217
Ночью над Украиной сбили 13 дронов-камикадзе из 15

Главное: Дроны-камикадзе атаковали Украину прошлой ночью. Сбили 13 беспилотников из 15.

Детали: В ночь на понедельник, 6 марта, Россия вновь атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed. Об этом в эфире национального телемарафона поведал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он сказал: «Было предварительно запущено 15 БПЛА, 13 из них уничтожено противовоздушной обороной разными огневыми средствами. Результат довольно неплохой».

Уточняется: «Атаковали с севера, атаковали центральные, восточные области».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 153 770 солдат.

Тэги: общество, Россия, война, новости Украины, дроны, Shahed-136

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