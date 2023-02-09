Православные волонтеры передали помощь детскому интернату на Киевщине

Главное: Православные волонтеры благотворительного фонда «Фавор» передали гуманитарную помощь Киевскому городскому дому ребенка им. М. М. Городецкого в Ворзеле.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на прессслужбу фонда, детям передали лекарства, подгузники, средства гигиены, бытовая химия.

«В доме ребенка живут дети от 2 месяцев до 6 лет: дети-сироты, дети, от которых отказались родители и дети с поражениями центральной нервной системы. К сожалению, этим крохам уже пришлось на себе почувствовать войну, взрывы и эвакуацию. Сегодня фонд „ФАВОР“ помогает многим детским домам и интернатам в Украине. Мы стремимся, чтобы наши дети не потеряли ни одного дня своего детства и не нуждались в самом необходимом», — отметили в Фонде.

Ранее Фонд передал обувь для бездомных Харькова, закупил и доставил продукты для пункта питания в Соломенском районе Киева.

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