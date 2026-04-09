Американцы установили, что люди стали меньше разговаривать

Эксперты из университета Аризоны в США узнали кое-что странное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди с каждым годом произносят все меньше слов в повседневной жизни.

В ходе опыта специалисты оценили данные 22 исследований, проведенных в период с 2005-го по 2019-й год, в которых приняли участие около 2,2 тысяч человек.

Ученые выявили устойчивую тенденцию к снижению разговорной активности. Так, если в 2005-м году люди в среднем произносили около 15,9 тысяч слов в день, то к 2019-му году данный показатель снизился до 12,7 тысяч слов.

Указывается также, что сокращение составляет около 338 слов в день ежедневно – это более 120 тысяч слов в год.

Добавляется, что наиболее выраженное снижение наблюдалось среди молодых людей. У участников младше 25 лет число произносимых слов уменьшалось примерно на 452 слова в год, тогда как у людей старше 25 лет примерно на 314 слов.

Американцы поведали: «Анализ включал данные из исследований, посвященных разным темам, включая здоровье, отношения, медитацию и адаптацию после жизненных стрессов. Участники также не знали, что их речь анализируется именно с точки зрения количества слов, что снижает вероятность искажения результатов».

Полагается, что такое снижение разговорной активности может быть связано с изменением повседневных социальных практик, включая распространение цифровых сервисов и уменьшение количества кратких бытовых разговоров в повседневной жизни.

Подчеркивается, что исследования охватывают период до 2019-го года, поэтому влияние пандемии коронавируса на дальнейшие изменения в уровне общения в работе не анализировалось.

Впрочем, исследователи полагают, что пандемия на долгие годы изменила социальное поведение, закрепив привычку к цифровой изоляции.

