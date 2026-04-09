Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Американцы установили, что люди стали меньше разговаривать

Американцы установили, что люди стали меньше разговаривать

Агата Кловская
09.04.26 14:43
182
Эксперты из университета Аризоны в США узнали кое-что странное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди с каждым годом произносят все меньше слов в повседневной жизни.

В ходе опыта специалисты оценили данные 22 исследований, проведенных в период с 2005-го по 2019-й год, в которых приняли участие около 2,2 тысяч человек.

Ученые выявили устойчивую тенденцию к снижению разговорной активности. Так, если в 2005-м году люди в среднем произносили около 15,9 тысяч слов в день, то к 2019-му году данный показатель снизился до 12,7 тысяч слов.

Указывается также, что сокращение составляет около 338 слов в день ежедневно – это более 120 тысяч слов в год.

Добавляется, что наиболее выраженное снижение наблюдалось среди молодых людей. У участников младше 25 лет число произносимых слов уменьшалось примерно на 452 слова в год, тогда как у людей старше 25 лет примерно на 314 слов.

Американцы поведали: «Анализ включал данные из исследований, посвященных разным темам, включая здоровье, отношения, медитацию и адаптацию после жизненных стрессов. Участники также не знали, что их речь анализируется именно с точки зрения количества слов, что снижает вероятность искажения результатов».

Полагается, что такое снижение разговорной активности может быть связано с изменением повседневных социальных практик, включая распространение цифровых сервисов и уменьшение количества кратких бытовых разговоров в повседневной жизни.

Подчеркивается, что исследования охватывают период до 2019-го года, поэтому влияние пандемии коронавируса на дальнейшие изменения в уровне общения в работе не анализировалось.

Впрочем, исследователи полагают, что пандемия на долгие годы изменила социальное поведение, закрепив привычку к цифровой изоляции.

Тэги: ученые, мир, наука

Комментарии

Статьи

fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди