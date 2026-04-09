Завтра в Украине сохранится неприятная погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в пятницу, 10 апреля. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что ночью в северных, Черкасской и Полтавской областях, днем в Украине, кроме западных областей, пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью заморозки 0-3 градуса. Днем 3-8 тепла, на юге и востоке до плюс 11.

В Карпатах ожидается небольшой снег. Ночью минус 2-7, днем около 0.

В Киеве завтра пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0-2 градуса, днем плюс 5-7.

Ранее в Украину нагрянула настоящая зима.