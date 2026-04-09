В Украину вернули тела тысячи погибших воинов

Тела тысячи погибших воинов, которые, как говорит Россия, принадлежат нашим военнослужащим, вернули в Украину. Об этом информирует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Сообщается: «Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями системы МВД проведут все необходимые экспертизы для идентификации репатриированных лиц».
Добавляется, что после установления личностей погибших тела будут переданы семьям для достойного захоронения.
