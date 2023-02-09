Священники УПЦ доставили гуманитарную помощь ВСУ и жителям городов в зоне боевых действий

Главное: Миссия Милосердия Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви передала гуманитарную помощь защитникам Украины и жителям, пострадавшим от боевых действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм "Церква допомагає«,в миссии принимали участие заместитель главы синодального отдела по гуманитарным вопросам и благотворительности протоиерей Константин Дворовой, протоиерей Вячеслав Лазорик и верующие Украинской Православной Церкви.

Священнослужители посетили деоккупированные и пострадавшие населенные пункты Харьковской и Донецкой области.

«На этот раз нам удалось побывать в двух самых горячих местах Донбасса — Бахмуте и Курахово, вокруг которых идут ожесточенные бои. В этих городах живут люди без тепла, света, без продуктов питания, лекарств, под постоянными обстрелами. В Курахово также нашли убежище беженцы из Марьянки и Угледара», — поделился протоиерей Константин Дворовой.

Священники Миссии Милосердия посетили Святогорскую Лавру, Свято-Покровский женский монастырь в Лимане, скит Иаонна Шанхайского в Адамовке, Изюм, Славянск, Дружковку, Константиновку, Часов Яр, Покровское, Селидово.

Жителям населенных пунктов, пострадавших от боевых действий, и беженцам была передана одежда, обогреватели, лекарства, продукты, детское питание.

Священники посетили шесть боевых частей ВСУ: батальон «АЗОВ», 21 батальон Спецназа Президентской бригады, медицинскую роту 54-й механизированной бригады, 51 стрелковый батальон, отдельный батальон OPFR, специальную роту РХЗ, ведущих бои в Бахмутском и Угледарском направлених.

«Благодарим Украинскую Православную Церковь за помощь, которая оказана нам во благо защиты государства», — отметили защитники.

Военным передали продукты питания, буржуйки, медикаменты, окопные свечи, энергетики, тёплые вещи.

«Благодарны нашим военным. Мы вместе стоим в защите. Они — нашего государства, а мы — на защите сердец, по благословению нашего Блаженнейшего Митрополита Онуфрия», — подчеркнул протоиерей Константин Дворовой.

Поддержать Миссию Милосердия по реквизитам.

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