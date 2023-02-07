Краматорские медики направили Предстоятелю УПЦ письмо с благодарностью за гуманитарную помощь

Главное: Медики Краматорской городской больницы № 2 направили Предстоятелю Украинской Православной Церкви Митрополиту Онуфрию благодарственное письмо за гуманитарную помощь, оказанную Церковью.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в конце января в больницы Краматорска и госпитали в зоне боевых действий доставили гуманитарный груз от более 30 киевских храмов Украинской Православной Церкви.

Верующие храмов Киева приобрели и пожертвовали необходимые медикаменты, более 500 комплектов постельного белья, тысячи вещей по обеспечению больничного быта.

«Современные трагические вызовы поставили всю Украину и наш регион в частности в крайне непростую гуманитарную ситуацию. Сегодня KHП „Городская больница № 2“ Краматорского городского совета находится в зоне, близкой к активным боевым действиям. Тем более ценна в такой сверхсложной ситуации благотворительная помощь, оказанная Украинской Православной Церковью. Примите от имени администрации и коллектива KHП „Городская больница № 2“ Краматорского городского совета слова безграничной благодарности за ваши неравнодушные сердца и щедрые души», — отметил в письме генеральный директор больницы Андрей Апришко.

Он также подчеркнул, что гуманитарная помощь, оказанная Украинской Православной Церковью, стала ощутимой поддержкой медикам.

«Очень приятно жить и работать с теми, кому не безразличны человеческие судьбы. Пока вы рядом с нами, мы сможем немедленно решать сложные проблемы настоящего, быть более уверенными в завтрашнем дне. Пусть Господь стократно благословит Вас за вашу доброту и подаст сил для помощи всем нуждающимся», — выразил благодарность Андрей Апришко.

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