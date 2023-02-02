Православные волонтеры передали более тонны продуктов жителям прифронтовых городов

Главное: Волонтеры молодежного движения «Парасолька», действующего при киевском Вознесенском храме на Демеевке, передали гуманитарную помощь в прифронтовые города Донецкой области.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу православных волонтеров в Фейсбук, в Торецк передали около 1200 кг продуктов.

«Город под обстрелами, ситуация сложная. Передали мясные консервы, овощные консервы, овсянку, муку, разные крупы, растительное масло, чай, сахар, макароны, каши быстрого приготовления и другое. Также передали необходимые лекарства для жителей», — поделились волонтеры.

Были сформированы и розданы 100 продуктовых наборов жителям Торецка.

Часть продуктов передали на кухни храмов.

«Каждый день при храмах Торецка кормят нуждающихся, люди постоянно приходят, получают необходимые лекарства, горячую пищу», — рассказывают в «Парасольке».

Волонтеры передали продуктовые наборы нуждающимся жителям прифронтового города Краматорск и предоставили средства гигиены лежащим пожилым людям в Константиновке.

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