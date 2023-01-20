«Динамо» может покинуть еще один лидер

Главное: В киевском клубе рассматривают вариант с продажей опытного польского защитника Томаша Кендзеры. Им активно интересуется греческий ПАОК.

Детали: Следом за уходом клуба Виктора Цыганкова, киевское «Динамо» может потерять и еще одного своего лидера. Киевскую команду готовится покинуть опытный защитник Томаш Кендзера.

По данным Sport 24, к польскому футболисту активно приценивается ПАОК. В греческом клубе очень заинтересованы в игроке.

Подписание поляка уже согласовал главный тренер греческой команды Разван Луческу, который считает, что Кендзера является хорошим вариантом для усиления правого фланга защиты команды.

Отмечается, что подписать поляка своему сыну порекомендовал Мирча Луческу. Главный тренер Динамо высоко оценил игру защитника.

При этом в «Динамо» не против отпустить игрока, контракт которого истекает летом следующего года.

В этом сезоне Томаш Кендзера провел в составе киевлян 18 матчей, и отдал 2 ассиста. Трансфермаркт оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

В тему: Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков подписал пятилетний контракт с испанской «Жироной». Киевский клуб получит за переход своего игрока 5 миллионов евро и 50% от возможной предстоящей продажи игрока.