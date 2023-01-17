Лидер «Динамо» переехал в Испанию

Главное: Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков подписал пятилетний контракт с испанской «Жироной». Киевский клуб получит за переход своего игрока 5 миллионов евро и 50% от возможной предстоящей продажи игрока.

Детали: Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков стал игроком «Жироны». Контракт 25-летнего украинца с испанским клубом рассчитан до 2027 года.



«Динамо» получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможной предстоящей продажи игрока.

Жирона" после 17 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

За «Динамо» Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе, 64 — в еврокубках. На счету Виктора — 94 гола, из которых 77 — в чемпионатах Украины, 4 — в национальном Кубке и 13 — на международной арене.

BENVINGUT VIKTOR! — Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023

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