В Одессе священники УПЦ передали продуктовые наборы пенсионерам

Главное: В Одессе духовенство Украинской Православной Церкви поддержало пенсионеров.

Детали: Протоиерей Дмитрий Чеботарев в день святителя Николая поздравил ветеранов спорта и одиноких пенсионеров с наступающими праздниками Нового года и Рождества Христова, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Отец Дмитрий передал благословение митрополита Агафангела, поздравления с праздником, продуктовые наборы.

Как сообщалось ранее, в храмах Одесской епархии Украинской Православной Церкви к дню святителя Николая Чудотворца состоялись благотворительные ярмарки.

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