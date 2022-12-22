Верующие УПЦ Хмельнитчины передали более 200 тыс грн ВСУ

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви Летичевского благочиния за время войны собрали для ВСУ более 200 тыс. грн.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии,с первых дней войны религиозные общины Украинской Православной Церкви в Летичевском районе не только постоянно совершают молитвы за мир в нашем государстве, за украинское войско и власть, но и активно помогают нашим защитникам, ВСУ, территориальной обороне, а также беженцам и переселенцам.

«С начала полномасштабной войны, с Божьей помощью религиозные общины Летичевского благочиния Хмельницкой епархии УПЦ предоставили ВСУ: более 200 тыс., амуницию и военное снаряжениеРазгрузки, бронежилеты, зарядные устройства, буржуйки, окопные свечи; 60 тысяч гривен на автомобиль, переданный на фронт. Кроме того, ВСУ передали 10 тонн продуктов питания, а также термобелье, нижнее белье, берцы, тактические перчатки», — поделились в епархии.

Гражданскому населению передали денежные средства, а также переселенцев и беженцев обеспечили проживанием и продуктами.

В Святогорскую лавру, а также в освободившийся город Снигиревка Николаевской области было передано 2 тонны продуктов и одежда.

«Благодарю каждого, кто приобщился к помощи. Продолжаем и дальше трудиться для победы. В единстве наша сила! Помогаем, молимся и делаем все необходимое для достижения справедливого мира!» — призвали в епархии.

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