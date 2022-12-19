Священник УПЦ объяснил, чему каждый может научиться у святителя Николая

Главное: Главные качества, которыми можно охарактеризовать святителя Николая Чудотворца, — доброта, милосердие и любовь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Что же такое для нас милосердие, доброта и любовь? Это труд, каждодневный, порой тяжкий, порой мучительный труд над собой для того, чтобы пожертвовать собой ради другого. Не другим ради себя, а собой ради другого. В первую очередь молитвенно. Ведь не только монахи призваны молиться о всём мире, но и все христиане. все православные христиане прежде всего должны молиться о человечестве, о конкретном человеке, о ближнем своем, о всём мире. Об этом свидетельствуют помянники утренних и вечерних молитв. И эта молитва — главное дело православного христианина. Оно призывает благодать Божью на головы людей, за которых мы молимся. Господь спасает их и милует по нашим молитвам», — отметил священник.

Отец Андрей напомнил, что важно делать добрые дела, которые начинаются с того, что человек ровно, спокойно, без ненависти относится ко всем людям на земле, желает им добра.

«Добрые дела — от доброго сердца. Из доброго сердца, как из щедрого родника, добрые дела изливаются в мир», — напомнил священник.

Он отметил, что важно творить добро не ради себя, а для других людей.

«Молиться о людях, испытывать к ним благодушие, творить добрые дела и жертвовать собой ради близких своих, которыми есть все люди на земле. И в этом крестоношении мы взойдем на духовную гору, на вершину любви, где нас ожидает Господь. Он тоже есть Любовь», — отец Андрей.

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