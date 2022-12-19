Верующие УПЦ празднуют престольный праздник Николаевского собора Покровского монастыря столицы

Главное: В день памяти святителя Николая Чудотворца Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Николаевском соборе Покровского женского монастыря Киева.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятелю сослужили епископы Украинской Православной Церкви, духовенство монастыря и гости в сане.

За богослужением молилась настоятельница Свято-Покровского монастыря игуменья Калисфения и сестры обители.

За Литургией помолились о мире на нашей земле, избавлении от врага и за украинских защитников. Также была вознесена заупокойная молитва о новопреставленном епископе Иннокентии, приснопамятной игуменьи Маргариты с сестрами монастыря и усопших воинах.

Богослужение завершилось славлением перед иконой святителя Николая. Блаженнейший владыка поздравил верующих с праздником и благословил всех.

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