На Одесчине УПЦ проводит благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ

Главное: В храмах Одесской епархии Украинской Православной Церкви к дню святителя Николая Чудотворца состоялись благотворительные ярмарки.

Детали: Собранные средства передадут в пользу защитников Украины, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«В ярмарках принимают участие все: и дети, и взрослые, священники и молодежь храмов. Собранные средства пойдут в поддержку семей погибших воинов ВСУ. Молимся к святому Николаю: «Святой Николай помоги нам, согрей тех, кто в окопах, обними осиротевших, оставь в покое и радость нашей стране!», - отметили в епархии.

В храме Архангела Михаила и святого Луки провели не только ярмарку, но и организовали праздник для детей и их родителей.

«Праздник святого Николая – это время, когда мы вспоминаем и возвращаемся в чудеса нашего детства, потому что все мы дети Божьи. Просим святителя Николая умолить Господа Бога дарить всем его детям долгожданный подарок – это мир нашей Украине», - поделились в Одесской епархии.

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