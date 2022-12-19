Cвященники Киевской епархии УПЦ доставили гуманитарный груз на Донбасс

Главное: Священники и волонтеры Киевской епархии доставили гуманитарный груз жителям Донбасса.

Детали: Помощь доставили жителям Славянска, Краматорска и Свято-Успенской Святогорской лавры, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Социального отдела.

Благодаря гуманитарным грузам братия Святогорской лавры оказывает посильную помощь продуктам питания жителям окрестных населенных пунктов.

«Миссия милосердия продолжается. Мы уже восемь раз в Святогорской лавре. Сейчас Лавра – это центр духовной и гуманитарной помощи окрестным селам. Привезли гуманитарную помощь, топливо, продукты, средства гигиены», - отметил глава отдела социального служения и благотворительности Киевской епархии УПЦ протоиерей Андрей Дворовой.

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«Желаем, чтобы по примеру святого Андрея Первозванного мы призвали кого-то к Богу: не словами, не речами, а всей своей жизнью - милосердием, неравнодушием, добротой и любовью», - поделился отец Андрей.

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