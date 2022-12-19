В столице Социальный отдел УПЦ передал 200 подарков детям-переселенцам

Главное: В Киеве 18 декабря сотрудники Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам провели праздничную акцию для подопечных столицы.

Детали: В Киево-Печерской лавре 200 детей получили подарки ко Дню святого Николая, сообщает Центр информации УПЦ. со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає».

Сладости получили дети из многодетных семей, семей вынужденных переселенцев.

«Мы очень благодарны всем, кто помог принести немного радости детям. В непростые времена есть возможность стать помощниками самого святителя Николая и поделиться добром с детьми, которые из-за войны нашли свое убежище в столице. Пусть пример веры и любви к ближнему святому Николаю Чудотворцу вдохновляет каждого на добрые дела», — отметили в Социальном отделе.

В тему: Верующие УПЦ празднуют день памяти святителя Николая Чудотворца.