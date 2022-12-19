Ночью Украину вновь атаковали дроны

Главное: Дроны атакуют Украину. Сбили три десятка.

Детали: В ночь на понедельник, 19 декабря, Украину вновь атаковали дроны Shahed-136/131. Подробности поведало командование Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что Россия запустила по нашей стране 35 беспилотников, 30 из которых удалось сбить.

Уточняется, что БПЛА выпустили с восточного побережья Азовского моря.

Отмечается, что к уничтожению воздушных целей были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы.

Массированная атака пришлась на Киев, где сбили девять дронов.

Мэр города Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Соломенском и Шевченковском районах столицы, пообещав сообщить детали позже.

В тему: Киев и область вновь атаковали дроны.