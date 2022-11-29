Священники УПЦ Виннитчины доставили гуманитарный груз в Херсон

Главное: Верующие и духовенство Жмеринки собрали гуманитарную помощь для деоккупированного Херсона.

Детали: Прихожане Свято-Параскевинского храма села Малая Жмеринка совместно с клириком собора святого Александра Невского в Жмеринке иереем Назарием Коромчевским присоединились к сбору гуманитарного груза в деоккупированный Херсон, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«За 3 часа мы собрали полную машину помощи» — отметил иерей Богдан Тереховский.

Собрали средства личной гигиены, продукты питания, а также передали пожертвованные людьми деньги.

Клирик Херсонской епархии, протодиакон Евгений Евстигнеев выразил благодарность всем, кто присоединился к сбору груза: «Искренне благодарны отцу Богдану, отцу Назарию и всем приобщившимся к сбору гуманитарной помощи, за оперативность, за ваши добрые сердца».

Напомним, что в Херсоне разрушена вся инфраструктура, продолжаются постоянные обстрелы.

«Молимся за наших воинов, которые освободили Херсон и продолжают отвоевывать область, а также всех, кто страдает в этой войне», — отметили в епархии.

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