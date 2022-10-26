В Молдове готовятся к массовым отключениям электричества

Главное: Молдова столкнулась с энергетическим кризисом. Готовятся к отключению электричества.

Детали: В Молдове из-за дефицит электроэнергии готовятся к масштабным отключениям. Об этом поведал министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Он сказал: «Я не преувеличу, если скажу, что это самый серьезный кризис, с которым сталкивается наша страна».

Чиновник добавил: «Комиссия по чрезвычайной ситуации приняла определенные решения по сокращению уличного освещения, декоративного освещения, рекламного освещения, чтобы уменьшить потребление электроэнергии. Но мы не исключаем того факта, что мы окажемся в ситуации, когда мы полностью отключим города или села от электричества в определенные часы, чтобы снизить потребление».

Представитель власти отметил: «Пострадать могут все, как промышленники, так и рядовые граждане. Надеюсь, что этого удастся избежать, но нужно готовиться и к худшему из возможных сценариев».

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