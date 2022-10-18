В Киевских духовных школах УПЦ провела международную конференцию, посвященную проблемам взаимодействия светского и духовного образования

Главное: В Киевской духовной академии состоялась XIV Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в этом году научный форум посвящен 30-летию со времени возрождения Киевской духовной академии и 300-летию со дня рождения преподобного Паисия Величковского.

Участие в форуме очно и дистанционно принимают 79 докладчиков, среди которых представители духовных учебных заведений Украинской Православной Церкви, представители светских вузов из Украины и из-за рубежа, преподаватели и студенты Киевских духовных школ.

Митрополит Климент зачитал приветственное слово Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия организаторам и участникам форума.

Обращаясь к участникам научного форума, Его Блаженство призвал к подражанию подвигу преподобного Паисия Величковского: «Сегодня, когда все наше общество, весь народ Украины проходит через тяжелую войну, студентам духовных школ нужно учиться четко различать добро и зло. А для этого нужно очищать свое сердце от греховных навыков, как учит нас преподобный Паисий. Учась в духовных школах, студенты должны не только усваивать знания, но и учиться борьбе с грехом, молитве и смирению. Только в сердце, очищенное от страстей, может вселиться настоящая премудрость. Хочу призвать всех преподавателей и студентов никогда не забывать об этом. Мы должны сочетать изучение богословских наук с личной духовной жизнью. Только тогда и преподавание, и обучение будут успешными».

Архиепископ Сильвестр представил недавно изданное учебное пособие для духовных учебных заведений «Священное Писание Старого Завета. Учительные книги» авторства доцента Киевской духовной академии архимандрита Дамаскина (Лебедя).

Далее собравшиеся заслушали доклад митрополита Антония : «Киев и Киево-Могилянская академия в становлении личности преподобного Паисия (Величковского)». Доклад зачитал протоиерей Сергей Ющик. В своем докладе митрополит Антоний проследил, как повлияло обучение преподобного Паисия, а также его первые монашеские годы в Киеве на дальнейшую монашескую жизнь и деятельность святого.

Следующим прозвучал доклад ректора Киевской духовной академии и семинарии профессора архиепископа Белогородского Сильвестра по теме: «Греко-болгарский раскол в 1872 году: история и каноническая оценка». Обозначив исторические события, предшествовавшие появлению церковного раскола 1872 года и сам раскол, владыка Сильвестр остановил свое внимание на каноническом анализе последствий греко-болгарского раскола в том числе для современности, на примере ситуации Православия в Украине и мире.

Протоиерей Василий Яковчук изложил доклад «Святитель Иерофей (Лобачевский), епископ Острожский: к канонизации нового святого Киевской духовной академии», посвященный фигуре одного из 72 святых, входящих в Собор Киевской духовной академии.

Последним прозвучал доклад доцента Черноморец Евгении Матеевны «Этика свободы Григория Сковороды». Доклад был посвящен 300-летию со дня рождения выдающегося украинского писателя и философа Григория Сковороды.

После пленарного заседания выступления и дискуссии продолжились в 8 секциях:

«Преподобный Паисий (Величковский) и Григорий Сковорода сквозь призму православной аскетики и в контексте эпохи Просвещения (к 300-летию со дня рождения)»; «История Церкви и богословского образования: источники, историография, новые научные дискурсы»; «Церковно-практические дисциплины: исторический опыт и перспективы»; «Богословие, философия и церковная история: актуальные проблемы (дистанционная секция)»; «Студенческая наука в духовной школе: богословие и библеистика»; «Студенческая наука в духовной школе: церковно-исторические дисциплины»; «Студенческая наука в духовной школе: церковно-практические дисциплины».

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