Запорожский митрополит УПЦ вручил 100 денежных сертификатов пострадавшим от обстрелов

На Одесчине и Сумщине верующие УПЦ собрали помощь для Святогорской лавры

УПЦ в регионах помогает переселенцам, воинам и нуждающимся

Американский ведущий обратился к Зеленскому: Ты кто вообще, тролль? Проваливай!

В Киеве продают квартиру в формате «Пшонка-стайл». Недорого

На Днепропетровщине построят новый храм УПЦ в честь святителя Николая

Предстоятель УПЦ объяснил, почему важно каждому иметь «духовную любовь»

Обнародованы фото массового расстрела военных на полигоне в Белгородской области

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14.10.22 16:36

Украинцам напомнили, когда мы переходим на зимнее время

14.10.22 14:14

Россия готова отдать Донбасс в обмен на «маленький клочок» украинской земли, — ОП

14.10.22 12:57

Дистанционку в школах Киевской области продлили еще на неделю

14.10.22 09:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 64,3 тысячи солдат

13.10.22 15:58

Россия может нанести удар по газотранспортной системе Украины, — Зеленский

13.10.22 15:47

ПАСЕ признала Россию террористическим режимом

13.10.22 14:18

В Минобороны назвали сроки решений по закрытию украинского неба

13.10.22 13:13

В Украине отменили веерные отключения электроэнергии

13.10.22 10:06

Киевскую область атаковали дроны-камикадзе

13.10.22 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 63,8 тысяч солдат