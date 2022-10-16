Запорожский митрополит УПЦ вручил 100 денежных сертификатов пострадавшим от обстрелов

США превращаются в страну третьего мира
Украинцам напомнили, когда мы переходим на зимнее время
Россия готова отдать Донбасс в обмен на «маленький клочок» украинской земли, — ОП
Дистанционку в школах Киевской области продлили еще на неделю
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 64,3 тысячи солдат
Россия может нанести удар по газотранспортной системе Украины, — Зеленский
ПАСЕ признала Россию террористическим режимом
В Минобороны назвали сроки решений по закрытию украинского неба
В Украине отменили веерные отключения электроэнергии
Киевскую область атаковали дроны-камикадзе
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 63,8 тысяч солдат