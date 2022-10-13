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Новости > В День защитников и защитниц Украины в УПЦ совершат молебны и панихиды за украинских воинов

В День защитников и защитниц Украины в УПЦ совершат молебны и панихиды за украинских воинов

Александра Кудрявцева
13.10.22 16:45
86
В День защитников и защитниц Украины в УПЦ совершат молебны и панихиды за украинских воинов

Главное: В храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 14 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины вознесут особые молитвы за украинское воинство.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, соответствующее благословение Предстоятель дал всем епархиальным архиереям Украинской Православной Церкви.

«14 октября отмечается День защитника и защитницы Украины, — говорится в документе. — В связи с указанным, во всех храмах и монастырях благословляется совершить молебны за живых и панихиды за умерших защитников Украины».

В тему: Верующие и священники УПЦ передали автомобили для ВСУ.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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